Maltempo, piogge intense e forti nevicate in Friuli-Venezia Giulia: 40 cm a Piancavallo, fiocchi fino a fondovalle sul Tarvisiano

Un fronte ha interessato nelle ultime 24 ore il Nord Italia ed ora sta esaurendo i suoi effetti sul Friuli-Venezia Giulia. Come riporta la Sala Operativa regionale nell’ultimo aggiornamento, l’episodio di maltempo ha portato piogge intense su pianura e costa, con cumulati medi di circa 40-70 mm ed un massimo a Fossalon di 90 mm e forti nevicate in montagna con quota neve inizialmente a 1000 metri circa (fino a fondovalle sul Tarvisiano); dal tardo pomeriggio di ieri la quota neve è scesa quasi ovunque fino a 400 metri circa eccetto che sulle valli del Natisone dove è rimasta più alta. Fino alle 6 di stamattina sono caduti circa 40 cm a Piancavallo, 30 cm a Forni di Sopra e sul Tarvisiano, 35 cm a Sappada e sullo Zoncolan. In quota sono caduti da 40 a 50 cm di neve (60 cm sul Canin). Nei fondovalli più bassi la neve molto pesante e bagnata non ha permesso accumuli maggiori di 10-15 cm. Alle 23:40 è stato misurato un massimo di marea di circa 145 cm (ZMPS) a Grado e di circa 137 cm (ZMPS) a Trieste (dati ISPRA).

Il fronte ha ormai quasi esaurito i suoi effetti maggiori sulla regione. Nelle prossime sei ore sono attese ancora precipitazioni in genere moderate (5-20 mm con altrettanti cm di neve in montagna) soprattutto sulle Prealpi e in pianura. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione.

Dall’inizio dell’allerta sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di allagamenti in diversi Comuni (elenco di seguito) e si segnalano inoltre interruzioni della corrente elettrica in Val Resia. Sono inoltre ascrivibili al maltempo 15 di chiamate giunte al Numero Unico di Emergenza 112 dalle ore 22:45 in poi.

Attualmente si registra il superamento delle soglie di guardia per i seguenti idrometri, i livelli sono stabili o in lieve diminuzione.

Bacino dell’Isonzo:

– Mariano (Versa)

– Molmentet (Cornappo)

Bacino del Tagliamento:

– Ponte Armistizio (Arzino)

Bacino del Cormor:

– Idrometro di Sant’Andrat

– Idrometro di Zavattina

Si è registrato l’innalzamento dei corsi d’acqua di risorgiva al di sopra dei livelli di guardia, i livelli sono stabili salvo per l’idrometro di Paniga che risulta in lieve aumento:

– Pocenia (Stella)

– Zuiano e Panigai (Sile)

Nel corso della notte si è registrato il picco di marea che per la località di Grado ha raggiunto il valore di 143 cm. L’idrometro di Trieste ha raggiunto il livello di 274 cm (Zero Istituto Talassografico ZIT).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.