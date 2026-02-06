Maltempo Portogallo, Cabo da Roca nel mirino della tempesta Leonardo: mare in tempesta e frane | VIDEO

La tempesta Leonardo ha lasciato un segno evidente lungo la costa atlantica del Portogallo, e uno dei luoghi dove l’impatto è risultato più spettacolare (e al tempo stesso più rischioso) è stato Cabo da Roca, il promontorio che rappresenta il punto più occidentale dell’Europa continentale. Qui, nelle ore di massima intensità, il paesaggio ha assunto un aspetto quasi irriconoscibile: sentieri battuti dal vento, belvedere investiti da spruzzi e un oceano in piena “modalità tempesta”.

Cabo da Roca: quando l’Atlantico colpisce senza filtri

Cabo da Roca è uno dei siti più esposti dell’intera penisola iberica perché affaccia direttamente sull’oceano aperto, senza alcuna protezione orografica in grado di smorzare la potenza del moto ondoso. In un contesto come quello generato da Leonardo, questa esposizione diventa un amplificatore naturale: l’energia delle onde si concentra sulle falesie e sulle insenature, trasformando l’impatto del mare in un fenomeno non solo visivamente impressionante, ma anche potenzialmente distruttivo.

Le analisi marine associate al passaggio della depressione indicano un mare molto agitato, con onde significative intorno ai 5–6 metri e picchi locali che, nei momenti più intensi, possono essersi avvicinati ai 10–12 metri. Numeri che, in un tratto costiero alto e frastagliato come quello di Cabo da Roca, si traducono in frangenti violentissimi e in una risalita dell’acqua lungo le pareti rocciose.

Vento tempestoso e “sea spray” fino a decine di metri

A rendere ancora più estremo lo scenario ha contribuito la ventilazione. Le perturbazioni collegate a Leonardo hanno prodotto raffiche superiori a 80–90 km/h lungo la fascia costiera, un’intensità sufficiente non solo a rendere difficoltoso camminare in zone aperte, ma anche a generare un serio rischio di perdita di equilibrio nei punti più esposti.

In questi casi si osserva un fenomeno tipico delle grandi mareggiate atlantiche: il sea spray, ovvero gli spruzzi nebulizzati dal frangente e poi trascinati dal vento fino a quote sorprendenti. Non è raro che l’acqua salata venga proiettata a decine di metri sopra il livello del mare, dando alle riprese un aspetto “cinematografico” e surreale, ma segnalando anche un livello di pericolosità elevatissimo.

Il rischio nascosto: frane, smottamenti e crolli improvvisi

Quando vento, mare e pioggia agiscono insieme, la criticità non riguarda solo ciò che si vede. In presenza di terreni già saturi e versanti costieri continuamente sollecitati, aumenta in modo sensibile la probabilità di crolli di blocchi rocciosi, frane superficiali e smottamenti localizzati lungo i sentieri e le scarpate.

Sono dinamiche tipiche delle falesie atlantiche: l’erosione marina “scava” alla base, mentre le piogge e le vibrazioni del vento riducono la stabilità del versante. Il risultato è che, anche dopo la fase più intensa della tempesta, alcune aree possono restare instabili e pericolose.

Un laboratorio naturale, ma non un posto dove sfidare la tempesta

Eventi come Leonardo ricordano perché la costa occidentale portoghese sia uno dei migliori “laboratori” naturali d’Europa per osservare la dinamica delle depressioni atlantiche: qui si vede in modo diretto l’interazione tra circolazione ciclonica, vento, onde e geomorfologia costiera.

Ma è anche uno degli scenari dove il rischio viene spesso sottovalutato. Non a caso, le autorità locali diffondono regolarmente avvisi per evitare belvedere, moli, scogliere e percorsi panoramici durante le fasi di mareggiata intensa: basta un frangente anomalo o una raffica improvvisa per trasformare un punto turistico in un luogo estremamente pericoloso.