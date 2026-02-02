Maltempo Portogallo: nuove inondazioni nel Baixo Mondego e nevicate intense sul Barroso | FOTO

Il Portogallo si trova nuovamente alle prese con una fase di maltempo severo, inserita in un contesto atmosferico instabile che continua a colpire la Penisola Iberica. Nelle ultime ore lo scenario si è fatto particolarmente complesso, con piogge molto abbondanti sulle regioni centrali e un deciso raffreddamento al Nord, dove sono tornate protagoniste anche le nevicate a quote medio-alte. Una combinazione che sta mettendo sotto pressione sia il territorio sia le infrastrutture.

Piogge persistenti e criticità idrauliche nel bacino del Mondego

Il cuore dell’emergenza idrologica si concentra nel bacino del fiume Mondego, dove le precipitazioni insistenti hanno determinato un rapido incremento delle portate fluviali. Il Baixo Mondego, area notoriamente vulnerabile agli episodi di piena, sta sperimentando allagamenti estesi, soprattutto nelle zone pianeggianti e agricole attorno a Montemor-o-Velho. Campi sommersi, strade secondarie impraticabili e acqua che invade le aree prossime agli argini sono il segnale di un sistema idrico ormai saturo.

Le ripercussioni sulla viabilità non si sono fatte attendere. L’autostrada A14 e alcuni collegamenti strategici risultano chiusi o fortemente limitati, con disagi significativi per residenti e trasporti. Le autorità locali, in coordinamento con la Protezione Civile, hanno adottato misure straordinarie per ridurre l’impatto sulla mobilità, invitando la popolazione a evitare gli spostamenti non necessari e a rispettare le indicazioni operative diffuse a livello territoriale.

Nord del Paese sotto il freddo: neve sui rilievi del Barroso

Mentre il centro è alle prese con l’acqua, il Nord del Portogallo sta vivendo una fase pienamente invernale. L’ingresso di aria più fredda di origine atlantica ha fatto scendere la quota neve fino a circa 800–1000 metri, interessando in modo particolare le zone montuose del Barroso. Località come Alturas do Barroso e Cerdedo, nel comune di Boticas, si sono risvegliate sotto una coltre bianca consistente, con accumuli che localmente superano i 10–15 centimetri.

Queste nevicate, pur suggestive, comportano problemi alla circolazione, con strade rese scivolose dal ghiaccio e visibilità ridotta nelle fasi più intense. I servizi di emergenza mantengono alta l’attenzione, raccomandando prudenza e dotazioni invernali per chi deve necessariamente transitare sui valichi e sulle strade di montagna.

Uno scenario ancora delicato nelle prossime ore

Secondo le ultime valutazioni, il sistema perturbato continuerà a influenzare il Paese anche nelle prossime 24 ore, mantenendo precipitazioni diffuse sul centro e neve residua sui rilievi settentrionali. Anche se si intravede una graduale attenuazione dei fenomeni, la situazione rimane delicata, soprattutto dal punto di vista idrologico: i livelli del Mondego e dei suoi affluenti potrebbero impiegare tempo prima di rientrare nella norma.

L’episodio conferma come l’attuale fase atmosferica, dominata da correnti instabili e ripetuti impulsi perturbati, stia aumentando il rischio idrogeologico in diverse aree del Portogallo. Un contesto che richiede monitoraggio costante, comunicazione chiara e comportamenti prudenti da parte della popolazione, in attesa di un ritorno a condizioni meteo più stabili.