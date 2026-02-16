Maltempo provoca il distacco di una spalletta di un ponte sulla SS107 nel Cosentino

Il distacco di una spalletta di un ponte, a Zumpano, comune alle porte di Cosenza, su cui scorre la Statale 107 “Silana-Crotonese”, ha imposto un intervento d’urgenza per scongiurare il collasso del muro stesso. Per precauzione, è chiuso al traffico il tratto di strada che costeggia la parete. Per prevenire fenomeni di torsione strutturale che potrebbero condurre al crollo definitivo del tratto interessato, nella mattinata di domani è previsto il posizionamento di massi ciclopici. Le direttive tecniche sono già state trasmesse alla ditta incaricata per garantire la massima tempestività nelle operazioni di consolidamento da parte degli ingegneri dell’Anas.

Il sindaco di Zumpano ha espresso forte preoccupazione per le condizioni in cui versa il comprensorio, rivolgendo un appello alle autorità superiori. “Siamo di fronte a un territorio devastato – ha detto il primo cittadino, Fabrizio Fabiano – e necessitiamo di aiuti concreti e immediati. La gestione dell’emergenza conferma quanto la prevenzione sia l’unico strumento efficace. Laddove siamo intervenuti preventivamente con la pulizia delle cunette e il corretto incanalamento delle acque meteoriche, non si sono registrate criticità”.

