Maltempo Puglia, diversi incidenti per la pioggia: auto finisce contro un distributore di benzina a Giovinazzo

Diversi interventi dei Vigili del Fuoco vengono segnalati in provincia di Bari per il maltempo e le strade rese viscide dalla pioggia delle ultime ore. A Giovinazzo, un automobilista ha perso il controllo dell’auto, forse proprio a causa della pioggia, ed è finito contro una delle colonnine di rifornimento carburante di un distributore di benzina, “strappandola di netto“, fanno sapere gli operatori intervenuti. L’automobilista è rimasto ferito ma le sue condizioni non sono gravi. L’impatto dell’utilitaria contro la pompa di benzina ha innescato le chiusure di sicurezza dei serbatoi dell’impianto di distribuzione che hanno evitato conseguenze più gravi. Due le squadre di Vigili del Fuoco intervenute per spegnere il principio di incendio generato dall’incidente e mettere in sicurezza l’impianto.

