Maltempo Puglia, forte vento a Foggia: cartellone pubblicitario crolla su un’auto in transito

Paura questa mattina alla periferia di Foggia, in via Telesforo, dove un cartellone pubblicitario è crollato sulla carreggiata a causa del forte vento, colpendo un’auto in transito. La struttura si è abbattuta su una Fiat Punto. La donna che era alla guida ha riportato solo un forte spavento. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Foggia, impegnati nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area. A Foggia, le raffiche superano i 40km/h, ma sulla costa raggiungono intensità anche di 60-70km/h.

