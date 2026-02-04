Maltempo Puglia, Ionio in tempesta e Scirocco senza tregua: costa salentina esposta a vento e piogge intense | VIDEO

Una violenta burrasca di Scirocco sta colpendo il settore ionico del Salento, disegnando in queste ore uno scenario di maltempo intenso e persistente lungo il tratto di costa compreso tra Otranto e Santa Maria di Leuca, con effetti particolarmente evidenti nell’area di Santa Cesarea Terme. Il quadro atmosferico è quello tipico delle fasi perturbate mediterranee più incisive, in cui vento forte, mare agitato e piogge diffuse si combinano in un’unica dinamica ad alto impatto.

Un assetto barico favorevole alla burrasca

All’origine dell’evento si colloca una profonda depressione sul Mediterraneo centrale, che sta generando un marcato gradiente di pressione tra Nord Africa, Ionio e Adriatico meridionale. Questo squilibrio barico alimenta un richiamo persistente di correnti meridionali, convogliando verso il Sud Italia masse d’aria caldo-umide e favorendo un’intensificazione progressiva del vento. Il flusso di Scirocco, ben incanalato lungo lo Ionio, trova condizioni ideali per accelerare e raggiungere intensità di burrasca sui tratti costieri più esposti.

Scirocco teso e mare in tempesta

Lungo la costa salentina orientale il vento soffia teso o forte, con raffiche che localmente possono superare le soglie più elevate, specie in prossimità di promontori e falesie. A Santa Cesarea Terme, affacciata direttamente verso sud-est, il fetch marino ampio consente alle onde di crescere rapidamente in altezza e potenza. Il risultato è un mare da molto mosso a agitato, con frangenti violenti che si infrangono contro la costa alta, sollevando spruzzi e creando condizioni spettacolari ma potenzialmente pericolose.

Piogge diffuse e rovesci intensi

Parallelamente alla burrasca, il richiamo caldo-umido alimenta bande di precipitazioni organizzate che interessano gran parte del territorio. Rovesci anche intensi e locali temporali accompagnano il passaggio delle strutture perturbate, con accumuli che possono crescere rapidamente nelle aree più esposte al flusso meridionale. In queste situazioni l’interazione con l’orografia favorisce un aumento dei quantitativi in poche ore, con criticità idrogeologiche localizzate non da escludere.

Evoluzione e attenzione sul territorio

Nelle prossime ore la persistenza del gradiente barico manterrà vento sostenuto e mareggiate sui litorali ionici e del basso Adriatico, mentre le piogge continueranno a transitare a fasi alterne fino a un graduale indebolimento della circolazione depressionaria. In un contesto simile è fondamentale evitare soste lungo scogliere e moli esposti, prestare attenzione alla viabilità costiera soggetta a spruzzi e allagamenti e limitare le attività in mare.

Questo episodio conferma come le burrasche di Scirocco rappresentino uno dei fenomeni più impattanti per il Salento ionico, capaci di trasformare rapidamente il paesaggio costiero e di incidere in modo significativo sulla sicurezza e sulle attività quotidiane.

Maltempo Puglia, le piogge a Matino (LE)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.