Maltempo Puglia, tromba d’aria nel Brindisino: chiesto lo stato di calamità

Mentre continuano ormai da ore gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo che imperversa in tutta la provincia di Brindisi, la giunta del comune di Torre Santa Susanna, dove nella notte si è verificata una tromba d’aria, ha approvato una delibera in cui viene richiesto il riconoscimento dello stato di calamità. Nell’atto approvato dal sindaco Michele Saccomanno e dai suoi assessori si evidenziano “danneggiamenti sia nell’area industriale, che nelle campagne e nel centro abitato con gravi danni ad interi capannoni della zona Pip, alle abitazioni, alle coltivazioni ed alle strade, ai collegamenti elettrici e telefonici, alle autovetture e muri perimetrali delle abitazioni”, con “dispersione in un area circoscritta di lamiere di amianto”.

“Siamo vicini alla comunità di Torre Santa Susanna e al sindaco Michele Saccomanno che la rappresenta e sosteniamo – scrivono in una nota congiunta i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Luigi Caroli e Antonio Scianaro – la richiesta immediatamente inoltrata alla Regione Puglia di richiesta dello stato di calamità”. “Sarà nostro impegno seguire l’iter di questa richiesta per non lasciare soli gli abitanti di Torre Santa Susanna e sollecitiamo fin da ora la giunta regionale perché vengano svolte le tempestive verifiche istituzionali”. “Nell’attesa – concludono – preannunciamo una richiesta di audizione in Commissione Bilancio per conoscere quali finanziamenti possono già essere messi a disposizione”.

L’altro comune della provincia di Brindisi interessato in maniera violenta dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia è stato Oria. Qui il sindaco, Cosimo Ferretti, ha disposto la “chiusura immediata e temporanea dello stadio Comunale fino al completamento degli interventi di verifica, ripristino e messa in sicurezza”.

