Maltempo Puglia, vento impetuoso su Taranto: crollano alberi e cartelloni, colpita un’auto

Intense raffiche di vento hanno creato criticità a Taranto e nelle borgate. Numerose le segnalazioni giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando provinciale per alberi e strutture pericolanti. In viale Europa un albero è crollato sulla carreggiata centrando un’auto con a bordo una famiglia: grande spavento ma nessuna conseguenza per le persone. Ripercussioni sulla viabilità con rallentamenti e code. Nella borgata di Talsano, in via Settembrini, un grosso pino è stato sradicato dal vento ed è finito sull’asfalto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione, mentre i carabinieri hanno temporaneamente interdetto il traffico. In via Cugini un cartellone pubblicitario è precipitato su due vetture in sosta.

Nel pomeriggio operazioni di soccorso anche in viale Magna Grecia per insegne commerciali divelte: area messa in sicurezza, nessun ferito. Oggi a Taranto sono stati chiusi parchi, giardini, aree verdi e cimiteri in ottemperanza al messaggio di allerta arancione per vento diramato ieri sera dal Centro Funzionale della Protezione Civile.

