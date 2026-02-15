Maltempo Reggio Calabria, a Pettogallico sgomberate due famiglie per rischio frana

Nella serata di oggi, a seguito di verifica da parte dei Vigili del fuoco, in località Pettogallico, periferia nord di Reggio Calabria, la protezione civile comunale in collaborazione con la polizia locale ha sgomberato due nuclei familiari. Dal sopralluogo è emerso un pericolo di frana/ smottamento generato presumibilmente dalle ultime piogge che potevamo mettere a repentaglio la sicurezza statica delle due unità immobiliari sottostanti. Le persone sgomberate hanno trovato alloggio presso congiunti e presso una struttura ricettiva messa a disposizione momentaneamente dal Comune.

Continuano senza sosta le attività di soccorso e sopralluoghi da parte della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale E per domani pomeriggio, secondo l’ultimo comunicato della Protezione Civile regionale, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con forti venti, mareggiate sulle coste esposte e copiose precipitazioni. La cittadinanza è invitata ad attenersi alle buone pratiche previste in caso di maltempo.

