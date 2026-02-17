Maltempo Reggio Calabria: grosso albero sradicato dal vento al Cedir, raffiche fino a 120 km/h | FOTO

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo Reggio Calabria, dove il vento di maestrale soffia con eccezionale intensità provocando danni e disagi in diverse zone della città. Nel tardo pomeriggio, un grosso albero è stato sradicato all’interno dell’area del Cedir Centro Direzionale, nel cuore del centro storico, finendo al suolo in una zona particolarmente frequentata. Le raffiche hanno raggiunto in centro velocità prossime ai 90 km/h, mentre nell’hinterland si sono registrati picchi che hanno superato i 120 km/h. Particolarmente delicata la situazione nell’area del Cedir, che oltre a ospitare importanti uffici comunali è sede del Tribunale di Reggio Calabria. Qui, ogni giorno, si tengono udienze e processi. L’albero, caduto in serata, ha interessato una porzione del complesso direzionale, generando momenti di apprensione tra i presenti.

