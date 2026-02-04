Maltempo Reggio Calabria, temporale di violenza estiva scatena violentissima grandinata in città: tutto bianco per la grandine | FOTO e VIDEO

Un violentissimo temporale dai connotati tipicamente estivi per la furia dei fenomeni meteorologici in corso, ha colpito pochi minuti fa la città di Reggio Calabria. La tempesta si è abbattuta sulla città calabrese dello Stretto di Messina intorno tra le 15 e le 15:30, dopo una mattinata di forte vento di scirocco e clima mite, con una temperatura di +19°C nonostante il cielo sempre coperto. La minima notturna era stata di +16°C, molto elevata per il periodo, e il vento di scirocco in mattinata aveva raggiunto raffiche di 108km/h ad Arasì, 103km/h a Monte Scrisi (Scilla), 94km/h ad Allai, 84km/h a Pietrastorta, 75km/h a Reggio Calabria, provocando gravi danni con alberi abbattuti e rami spezzati.

La fine dello scirocco, dovuto ad un flusso prefrontale rispetto all’ennesimo ciclone atlantico in transito sul Mediterraneo, è stata seguita da un’imponente irruzione di maestrale con una cella temporalesca di inaudita violenza, nata sui Peloritani e tuffatasi rapidamente sullo Stretto di Messina. Il temporale è stato furioso, estivo, con tuoni forti come bombe e grandine grossa, intensa e fitta tanto da imbiancare gran parte della città, come si può vedere nelle immagini a corredo dell’articolo (fotogallery scorrevole in alto, e video in basso).

In pochi minuti, sotto i colpi della forte pioggia e della grandine, la temperatura è piombata a +10°C in pieno giorno, un dato tipicamente invernale, con un crollo termico di nove gradi in meno di un’ora, uno sbalzo degno dei climi continentali. Il temporale ha colpito prevalentemente la zona nord della città e la Costa Viola: sono caduti 34mm di pioggia a Scilla, 22mm a Catona, 18mm a Bagnara, 5mm in centro città. Ma più che l’abbondanza della pioggia, è stata davvero impressionante la sua intensità.

Adesso la situazione è migliorata e torna a filtrare qualche raggio di sole tra le nubi.

