Maltempo Reggio Calabria, tutte le FOTO del Lungomare distrutto: il “chilometro più bello d’Italia” in macerie | GALLERY

Il Lungomare di Reggio Calabria, definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia“, questa mattina si è risvegliato in macerie. La furiosa mareggiata della notte ha colpito la via Marina bassa come mai accaduto in precedenza, almeno negli ultimi anni, anche se i gestori degli stabilimenti balneari privati del Lungomare ricordano di aver subito danni analoghi il 1° settembre 2014, in piena estate. Le conseguenze erano state analoghe perchè nel pieno della stagione estiva, con gli ombrelloni e le sdraio montate, ma in realtà le onde e il vento di oggi sono state ancor peggiori.

Nella fotogallery in alto a corredo dell’articolo possiamo osservare la situazione nel pomeriggio di oggi, quando in città è finalmente tornato a splendere il sole. I lidi Pepys Beach e Piro Piro hanno avuto danni molto seri. Proprio nel pomeriggio al Comune si sta tenendo un incontro tra le istituzioni cittadine e i titolari delle strutture balneari. I danni sono molto seri anche nell’area pubblica, con una vera e propria esplosione dei sampietrini che compongono la passeggiata a mare, letteralmente distrutti dalla furia del vento e delle onde.

I video di quanto accaduto nella notte sono davvero impressionanti: