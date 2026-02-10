Maltempo Regno Unito, oltre 100 aree in allerta per rischio alluvioni: allagate centinaia di proprietà

È allarme alluvioni in diverse regioni del Regno Unito, flagellate da nord a sud da una nuova ondata di maltempo segnata da ieri da violenti nubifragi e piogge battenti. Le autorità dell’Agenzia per l’Ambiente hanno decretato finora oltre 100 situazioni di allerta, per lo straripamento o il rischio di straripamento di vari corsi d’acqua. Gli allarmi riguardano numerose aree dell’Inghilterra e alcune della Scozia e del Galles. Si calcola che 300 proprietà siano state finora già inondate, mentre si segnalano disagi per il traffico e alcune linee di trasporto.

Secondo i meteorologi del Met Office, il servizio meteorologico nazionale, la perturbazione è destinata a generare altre precipitazioni e rovesci – al di sopra delle medie stagionali – nel corso di questa settimana.