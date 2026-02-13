Maltempo, risveglio disastroso a Messina: alberi e pali abbattuti, chiuso tratto dell’autostrada A18 | FOTO

È stata una notte drammatica anche a Messina, travolta da venti che hanno superato i 100 km/h, mettendo in ginocchio città e provincia. Decine di alberi, anche di grandi dimensioni, sono caduti insieme a pali e cartelli, mentre numerose strade sono rimaste allagate. Il blackout ha interessato diverse zone, tra cui Camaro Superiore, Forte Petrazza, Sant’Anna, Mili San Marco e Giampilieri Superiore. Sono state ore di paura con rumori assordanti, finestre che tremano e balconi danneggiati, con effetti anche questa mattina.

A Santa Margherita, le forti raffiche di Maestrale hanno ribaltato un furgone, che è finito sul marciapiede del lungomare, senza fortunatamente provocare feriti.

Il maltempo continua a imperversare, con forti venti e decine di interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi e detriti. Le isole Eolie risultano isolate, raggiungibili solo dalla Nave della Caronte e Tourist. Chiusa l’A18 Messina-Catania in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Tremestieri e Giarre per il forte vento e la presenza di ostacoli lungo la carreggiata.

