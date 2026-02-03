Maltempo Roma, vento forte a Fiumicino: volo da Madrid dirottato a Pescara

A causa del vento forte su Roma, un volo proveniente da Madrid e diretto a Fiumicino è stato dirottato all’aeroporto di Pescara. Una volta appurato che l’aereo non sarebbe potuto atterrare nella capitale, il velivolo è arrivato nello scalo pescarese nel tardo pomeriggio. Dopo circa un’ora e mezza di attesa, il volo, con a bordo 185 passeggeri, è ripartito per Roma.

