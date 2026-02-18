Maltempo Salento: esondato il fiume Idume, 80 cm di acqua nelle case

Nella località di Marina di Torre Chianca, in provincia di Lecce, il fiume Idume è esondato nell’area del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio. L’allarme è stato lanciato dai residenti nella serata di ieri, quando l’acqua ha invaso alcune abitazioni raggiungendo un livello di circa 80 cm. L’esondazione è stata provocata dalle forti piogge e dalle mareggiate che stanno interessando il territorio negli ultimi giorni, aggravate dall’ostruzione della foce del fiume, fenomeno che si ripresenta ciclicamente durante le ondate di maltempo più intense. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici comunali, mentre è atteso l’arrivo di una squadra del Dipartimento della Protezione Civile per realizzare un canale artificiale e ripristinare il naturale deflusso delle acque.