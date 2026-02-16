Maltempo Sardegna: alberi e muri crollati, isola flagellata da vento e frane

Si aggrava il bilancio degli interventi dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Sardegna a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’isola, caratterizzata da forti raffiche di vento e numerose criticità diffuse sul territorio. Le situazioni più complesse si registrano nel Sarrabus, in particolare nel Comune di Muravera, dove le squadre sono impegnate nel taglio e nella rimozione di alberi caduti sulle strade. In diversi casi le piante hanno danneggiato anche cavi delle linee elettriche e telefoniche, causando disagi e l’isolamento di alcuni residenti.

Gli interventi hanno riguardato inoltre la messa in sicurezza di comignoli e canne fumarie danneggiati dal vento sui tetti di abitazioni private. In alcune circostanze è stata necessaria la rimozione completa delle strutture pericolanti.

Complessivamente, nella giornata odierna, sull’isola risultano operativi 280 vigili del fuoco con 93 automezzi, impegnati in operazioni di soccorso tecnico urgente, messa in sicurezza e assistenza alla popolazione.

Per quanto riguarda le attività di ieri, il comando provinciale di Cagliari ha effettuato 64 interventi, mentre a Sassari ne sono stati portati a termine 49, con cinque ancora in attesa di essere conclusi. A Nuoro sono state svolte 48 operazioni, soprattutto nell’area dell’Ogliastra, particolarmente colpita dalle forti raffiche di vento.

Più contenuta, invece, la situazione nella provincia di Oristano, dove sono stati eseguiti 10 interventi. Nel territorio provinciale si segnalano il crollo del muro di un’abitazione disabitata a Sedilo e una frana che ha interessato una strada sterrata nel comune di Sorradile.

