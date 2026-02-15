Maltempo Sardegna, ancora strade chiuse e blackout nel sud-est e nel Sassarese

Si registrano ancora blackout in diversi comuni della parte orientale della Sardegna (Castiadas, Cardedu, Lanusei e Muravera) a causa del recente maltempo. In quest’ultimo territorio, alcuni alberi si sono abbattuti in via Tigellio Cucca, tranciando le linee elettriche e i Vigili del Fuoco sono al lavoro da questa mattina per poter renderla nuovamente percorribile in sicurezza. Interrotta l’energia elettrica anche nel centro abitato di Villamassargia, nel Sulcis Iglesiente. La Protezione Civile rileva anche altre criticità sulle strade: a San Vito, sempre nel sud-est, chiuso del ponte Brecca, mentre nel Sassarese la provinciale 50 tra Thiesi e Romana è stata invasa in parte da detriti ed a Esporlatu, a causa dell’esondazione del rio Mulinu sono state chiuse alcune strade in località Su Cantareddu e Binza ‘e Riu e, per pericolo frane, in località Filigosu. Nel territorio di Osilo, inoltre, c’è stato il cedimento di un tratto della provinciale 72 tra il km 11 e il km 12.

Nell’Oristanese, infine, fenomeni di esondazione con allagamenti dei terreni limitrofi e abitazioni situate a valle del consorzio di bonifica a Simaxis.

