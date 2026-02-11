Maltempo Sardegna, cade un albero sulla statale nel Nuorese: ferito un operaio Anas

Un operaio dell’Anas è rimasto ferito in modo non grave a seguito della caduta di un albero sulla strada statale 129 “Trasversale Sarda”, a Onifai (Nuoro). La strada era stata precedentemente chiusa al traffico proprio per la caduta di un arbusto a causa del forte vento, all’altezza del km 6,800, con il traffico deviato sulla viabilità alternativa. Durante l’intervento di gestione del traffico, un sorvegliante dell’Anas è stato colpito dal crollo di un altro albero. Subito soccorso dai colleghi, è stato poi trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118.

