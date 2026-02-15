Maltempo Sardegna: fiumi esondati e frane, soccorse 12 persone isolate a Ozieri | VIDEO

Le piogge continuano a interessare varie zone della Sardegna, con un progressivo aumento dei livelli dei corsi d’acqua che stanno alimentando costantemente gli invasi artificiali e provocando criticità idrauliche in tutti i bacini dell’isola. La Protezione civile monitora attentamente la situazione delle dighe ed è intervenuta in diversi comuni per affrontare le problematiche emerse nelle ultime tre ore. Rimane sotto stretta osservazione, per rischio frane, la strada litoranea Bosa Marina–Turas, chiusa da ieri nel tratto tra S’Istagnone e il bivio per Magomadas. Nel bollettino giornaliero diramato durante l’allerta, la Protezione civile segnala anche la chiusura della statale 128, nel Sassarese, a causa dell’esondazione del fiume Bettule tra Ozieri e Ittireddu. Sempre nel Nord dell’isola è stata interdetta al traffico la provinciale 112 al chilometro 3,200.

Tra Bolotana e la statale 131 una frana ha interessato la provinciale 17, determinandone la chiusura. Nel territorio di Sassari, invece, alcuni detriti hanno invaso una corsia della provinciale 69 (Baratz-Palmadula). Un altro smottamento si è verificato sulla provinciale 43, al chilometro 13, nel comune di Bonorva, dove un’azienda agricola in località S. Aliderru è rimasta senza energia elettrica.

Blackout anche a Cardedu, in Ogliastra, e a Burcei, dove il maltempo e soprattutto il forte vento dei giorni scorsi hanno causato numerosi guasti alle linee elettriche nella zona di Corongiu, compromettendo il funzionamento degli impianti del servizio idrico gestito da Abbanoa, tra cui il potabilizzatore e i sistemi di sollevamento.

A Ozieri la statale 199 è stata allagata nel tratto tra Ozieri e Oschiri, mentre il rio Mannu è esondato in località ponte Fraigas, all’altezza del passaggio a livello. Situazione analoga a Solarussa, dove il fiume Tirso è fuoriuscito dagli argini nel tratto Solarussa-Simaxis, lungo la provinciale 15 in località Ponte ‘e Ferru. Infine, a Gesturi, nel Medio Campidano, un grosso masso è precipitato sulla strada comunale.

Nella notte i vigili del fuoco hanno soccorso 12 persone, tra cui una neonata, rimaste isolate in una frazione di Ozieri, nel Logudoro, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua provocato dallo straripamento del Riu Mannu. I soccorritori acquatici e i sommozzatori hanno operato con l’impiego di gommoni, raggiungendo e mettendo in salvo tutte le persone coinvolte (video a corredo dell’articolo).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.