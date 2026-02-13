Maltempo Sardegna, forte vento nel Cagliaritano: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

Sono un centinaio gli interventi richiesti ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i danni provocati dal maltempo di ieri e ancora non effettuati. Venti quelli già eseguiti dalle squadre. Si tratta in particolare di alberi crollati, pannelli fotovoltaici divelti, per la messa in sicurezza e verifiche di stabilità di edifici con la rimozione di parti pericolanti, oltre le segnalazioni per cavi e pali divelti delle linee elettriche e telefoniche lungo le strade di Cagliari e dei vari centri della provincia. Particolarmente colpite la zona di Villasimius, dove il vento ha anche spezzato un’antenna telefonica, Maracalagonis e tutto il sud Sardegna.

Al lavoro complessivamente ci sono 10 squadre di pronto intervento della centrale operativa di viale Guglielmo Marconi e i distaccamenti provinciali.

