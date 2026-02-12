Maltempo Sardegna: frane, alberi caduti e fotovoltaici divelti

Le piogge e le fortissime raffiche di vento, legate alla perturbazione che sta interessando l’intero territorio regionale della Sardegna, hanno causato frane, smottamenti, oltre a numerosi alberi caduti e a impianti fotovoltaici divelti. Fino alle 17 di oggi le squadre operative dei quattro comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno già effettuato circa 500 gli interventi. Le principali tipologie di intervento riguardano la messa in sicurezza di edifici con la rimozione di parti pericolanti. Attualmente risultano ancora in attesa di intervento circa 60 richieste per il Comando di Cagliari, oltre 150 per Sassari, circa 130 per Nuoro e 25 per Oristano.

Le Sale Operative stanno provvedendo all’invio delle squadre in base alla priorità di soccorso. Il maltempo ha colpito inizialmente l’area di Nuoro, per poi estendersi al territorio di Sassari. Nella mattinata odierna le chiamate sono aumentate anche nei comandi di Cagliari e Oristano. Nel comune di Villasimius si registra al momento un’elevata concentrazione di richieste, principalmente per impianti fotovoltaici divelti, condizionatori pericolanti e numerosi alberi caduti, alcuni dei quali limitano la viabilità locale. Sono presenti tre squadre inviate dal Comando di Cagliari solo in quell’area. Nel comune di Usini alcuni passanti risultano feriti in modo lieve dalla caduta di un albero, mentre a Bonorva un capannone è stato scoperchiato dalle raffiche di vento. Nel Nuorese diverse provinciali chiuse per alberi caduti sulla carreggiata.

A Bari Sardo evacuate due famiglie e due attività commerciali case in via precauzionale per un albero di alto fusto pericolante. Nell’Oristanese l’area più colpita è quella servita dal Distaccamento Vigili del fuoco di Abbasanta. Dal comando regionale segnalano inoltre alcuni disagi nelle comunicazioni telefoniche a Lanusei e Villasimius, dove sono state danneggiate alcune celle telefoniche.

