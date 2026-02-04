Maltempo Sardegna, gennaio di piogge record: bacini pieni al 71,7%

Le abbondanti piogge delle ultime settimane in Sardegna, e che in queste ore non accennano a fermarsi, hanno fatto sì che in breve tempo si riempissero gli invasi del sistema idrico regionale. Scongiurato, dunque, per il 2026 il pericolo siccità che nelle ultime estati hanno interessato gran parte dell’isola, creando problemi soprattutto all’agricoltura per l’irrigazione dei campi. Al 31 gennaio, la percentuale di riempimento complessivo è pari al 71,7%. Il volume utile invasato è pari a 1.308 milioni di metri cubi d’acqua. La situazione migliore nei bacini di Ogliastra, Basso Sulcis e Alto Taloro con il 100% del volume utile invasato. Nel Tirso Flumendosa si registra attualmente il 70,3%.

La situazione resta critica solo nell’Alto Cixerri, dove le dighe di Punta Gennarta e Medau Zirimilis raggiungono solo il 17,6% di riempimento.