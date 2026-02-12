Maltempo Sardegna, il maestrale semina danni: scoperchiata scuola a Villasimius, strage di alberi. Interrotti i collegamenti Napoli-Cagliari | FOTO

Momenti di paura a Villasimius, nel Sud Sardegna, per un violento maestrale che sta investendo la zona e causando danni rilevanti. La situazione più critica si è registrata nell’Istituto comprensivo del paese, dove le raffiche hanno scoperchiato parte della copertura dell’edificio che ospita le classi della scuola primaria. In quel momento, i bambini non erano presenti perché impegnati nei festeggiamenti di Carnevale. I materiali divelti sono però stati scaraventati verso l’ala destinata alla scuola secondaria di primo grado, dove le lezioni erano in corso. Alcune finestre sono state colpite e all’interno è scattato l’allarme.

Il personale scolastico ha messo in sicurezza gli studenti, trasferendoli in aree riparate dell’edificio per evitare rischi legati alla caduta di frammenti e vetri. L’uscita dall’istituto è rimasta interdetta per diverso tempo a causa delle condizioni esterne, giudicate pericolose. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco per gestire l’emergenza e verificare la stabilità delle strutture. Diversi i danni registrati nella località a causa del vento forte, come tanti alberi abbattuti (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Maestrale oltre 100 km/h: a Cagliari chiudono parchi e cimiteri

Chiusura immediata dei parchi cittadini e dei cimiteri, aree particolarmente esposte al rischio di caduta rami o altri pericoli, sino al miglioramento delle condizioni atmosferiche. Lo ha deciso il sindaco di Cagliari a causa delle forti raffiche di maestrale oltre i 100km/h per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il maltempo blocca il collegamento marittimo Napoli-Cagliari

Il maltempo che sta imperversando in queste ore nel Mar Tirreno sta mettendo a dura prova i collegamenti marittimi con la Sardegna e le altre isole. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse in Sardegna con venti forti da ovest fino a burrasca e mareggiate, soprattutto sulle coste settentrionali e orientali, fino alla mattina del 13 febbraio. Sospesi dunque diversi collegamenti verso l’isola, tra cui quello previsto per domani sera da Napoli per Cagliari: la nave Cruise Bonaria infatti resterà agli ormeggi del porto sardo stasera e non effettuerà quindi la traversata di ritorno da quello partenopeo.

Domani scuole chiuse ad Alghero per i danni del maltempo

Scuole chiuse per maltempo domani ad Alghero. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha emanato un’ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia, per la giornata di venerdì 13 febbraio, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza a seguito dei danni causati in queste ore dal maltempo. Il provvedimento riguarda anche il divieto di accesso ai relativi cortili e pertinenze esterne per tutta la durata delle operazioni di ripristino, fatte salve le necessità legate agli interventi di emergenza dei tecnici comunali e della Protezione Civile.

“Gli eventi atmosferici di oggi sul territorio comunale, di eccezionale intensità, caratterizzati da raffiche di vento di fortissima intensità hanno causato diffusi danni al patrimonio arboreo cittadino, con caduta di alberi, rami e detriti che hanno interessato diverse vie e zone della città e anche le aree pertinenziarie, i cortili e le vie d’accesso ai plessi scolastici cittadini“, spiega una nota del Comune. “A seguito di primi sopralluoghi tecnici, è emersa la necessità di procedere a interventi di rimozione di fogliame, detriti e ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accesso degli studenti e del personale scolastico”.

