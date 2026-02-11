Maltempo Sardegna, il vento travolge Sassarese e Nuorese: danni e alcuni blackout

Super lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sassari, impegnati a mettere rimedio ai danni causati dal forte vento che dalle prime ore del mattino sta soffiando sul nord Sardegna. Le raffiche sono arrivate ai 100km/h, anche oltre nel Nuorese. Cento gli interventi già conclusi e una cinquantina quelli in attesa. I danni maggiori si registrano nei comuni della Gallura, dove le squadre di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena, con il supporto delle squadre di Ozieri e della sede centrale di Sassari, lavorano incessantemente per la rimozione di oggetti pericolanti come tegole, antenne e pensiline. Numerosi anche gli ascensori bloccati a causa dell’interruzione della corrente elettrica. Tanti gli alberi sradicati: nella mattinata, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti col 118 per soccorrere una persona rimasta intrappolata sotto un albero caduto sulla SP14.

Il Comando ha predisposto il rinforzo delle squadre di soccorso anche per la notte.

Decine di interventi nel Nuorese

Dalle prime ore del mattino, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato su tutto il territorio per far fronte alle numerose chiamate di soccorso tecnico urgente a causa del forte vento. Finora i pompieri hanno effettuato 110 interventi, mentre circa 50 sono ancora in attesa di essere gestiti. Le operazioni riguardano principalmente la città di Nuoro e i territori dell’Ogliastra e della Baronia. Per motivi di sicurezza risultano temporaneamente chiuse la strada statale 129 ai chilometri 6 e 7 e la SS 125 in località Cala Liberotto, a causa di alberi caduti sulla carreggiata.

Il Comando ha disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso che vede attualmente impegnati 40 unità con 16 mezzi al seguito. Le operazioni andranno avanti per tutta la notte sotto il coordinamento diretto del funzionario di Guardia e dal comandante Salvatore Corrao. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la caduta di alberi che hanno danneggiato veicoli in sosta o che hanno invaso sedi stradali, coperture divelte e pali pericolanti.

