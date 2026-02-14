Maltempo Sardegna: interventi tra Sassari e Nuoro, salvate persone isolate per la piena di un fiume | VIDEO

Mentre la Sardegna è colpita da una nuova ondata di maltempo, nella notte la squadra sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, è intervenuta a Camedda, nel Somune di Ittiri, per prestare soccorso a 5 persone rimaste isolate a causa dell’innalzamento di un fiume, che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle abitazioni. Grazie alle tecniche di soccorso fluviale, tutti e 5 sono stati tratti in salvo. Intanto, nel Nuorese i vigili del fuoco hanno effettuato 105 interventi legati al maltempo, per un totale di 505 dall’inizio dell’emergenza. Le criticità maggiori si registrano in Ogliastra, dove si concentra la maggior parte delle chiamate di soccorso.

