Maltempo Sardegna, mare in burrasca, pioggia e vento: nave rompe gli ormeggi a Porto Torres

Il maltempo non dà tregua alla Sardegna, scatenando mare in burrasca, mareggiate e raffiche di vento fortissime, mentre piogge abbondanti continuano a interessare diversi territori. Numerosi Comuni hanno disposto l’annullamento delle sfilate di Carnevale per oggi, oltre alla chiusura di parchi pubblici e cimiteri a scopo precauzionale. Le amministrazioni locali hanno diffuso una serie di raccomandazioni rivolte alla cittadinanza. “Considerate le attuali condizioni meteorologiche caratterizzate da forti raffiche di vento, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti, limitando le uscite allo stretto necessario”, spiegano.

Le forti raffiche di maestrale che soffiano sulla Sardegna dalla notte scorsa hanno causato questa mattina la rottura degli ormeggi del traghetto Athara della Tirrenia, fermo alla banchina del porto commerciale di Porto Torres a causa del maltempo. Sul posto stanno intervenendo la Guardia Costiera, il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e due rimorchiatori per assicurare la nave in rada ed evitare che possa andare alla deriva. Non si registrano feriti o danni al traghetto o alla banchina.

Barca affondata in Sardegna: ricerche sospese per maltempo

Intanto, sono state sospese per il maltempo le ricerche dei corpi dei due pescatori morti ieri nell’affondamento della motopesca “Luigino”, nel tratto di mare di Santa Maria Navarrese, in Ogliastra. La Guardia Costiera aveva ripreso questa mattina le ricerche di Antonio Morlé e Enrico Piras, con la motovedetta CP 811, e l’elicottero Nemo 11 decollato dalla base di Decimomannu (Cagliari). Ma dopo poche ore le operazioni sono state interrotte a causa del forte vento e del mare in tempesta.

Restano in corso gli accertamenti dell’Ufficio circondariale marittimo di Arbatax per ricostruire la dinamica dell’evento e le cause dell’affondamento del peschereccio, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lanusei, che ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.