Maltempo Sardegna: mareggiata sferza Alghero, chiusa la litoranea. Occhi puntati sul fiume Temo a Bosa

Le raffiche di maestrale e la mareggiata di oggi hanno colpito Alghero dove il sindaco Raimondo Cacciotto ha disposto la chiusura della strada litoranea dalla rotonda per Fertilia sino al centro a causa dell’acqua del mare che ha invaso la carreggiata. Sul posto stanno operando da questa mattina gli agenti della Polizia Locale e i Barracelli. Non si registrano danni o persone coinvolte, ma solo alcune piante che sono state rovesciate in considerazione del fatto che il terreno è zuppo d’acqua dopo le abbondanti piogge di questi giorni.

Sempre sulla costa del nord-ovest, è alta l’attenzione per l’innalzamento del livello del fiume Temo a Bosa. La Protezione Civile comunale fa sapere che “a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nella nottata, è stato registrato il raggiungimento del primo livello di guardia (+1mt) nel Ponte Vecchio sul fiume Temo. In considerazione della situazione e del potenziale rischio idraulico, è stata disposta l’attivazione del Centro operativo comunale per il costante monitoraggio dell’evolversi delle condizioni – si legge nell’avviso – È fatto divieto di accesso alle banchine, alle aree golenali e a tutte le zone sensibili prossime al corso d’acqua”.

Le piogge incessanti e la mareggiata hanno causato il cedimento di parte del muro di contenimento a mare lungo la litoranea Bosa Marina – Turas. “Per garantire l’incolumità a persone e mezzi il tratto di strada compreso tra S’Istagnone e il bivio per Magomadas resterà chiuso e sarà riaperto solo dopo che saranno messe in atto e terminate le necessarie operazioni di messa in sicurezza”, fa sapere il Comune di Bosa in una nota.

Il maltempo ha colpito anche il Sassarese dove una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta sulla statale 200 dell’Anglona, nei pressi di Logulentu, per un cedimento di un muro di sostegno. Le abbondanti piogge hanno fatto crollare una porzione della struttura a secco sulla carreggiata ostruendo il passaggio delle vetture. Non si registrano feriti. Sul posto anche la Polizia Locale e l’Anas.

