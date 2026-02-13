Maltempo, Sardegna sferzata dal vento: “nel Nuorese aziende agricole devastate”

Capannoni scoperchiati, tettoie e recinzioni divelte, macchinari danneggiati, impianti fotovoltaici strappati via come foglie. Questo il bilancio pesantissimo lasciato dalle violente raffiche di vento che nelle ultime ore hanno imperversato nel Nuorese, in particolare sull’Ogliastra, colpendo duramente le aziende agricole e zootecniche dei territori. In base alle prime stime della Coldiretti sarda, sono fortemente colpiti i settori olivicolo e le sugherete, con ripercussioni gravi anche sui boschi, le essenze arboree e il legnatico a causa degli alberi spezzati o sradicati dalla furia del vento.

“Un danno gravissimo che mette a rischio le produzioni presenti e future – fa sapere l’associazione -. Ma anche altre colture e comparti produttivi non se la sono passata meglio, in un contesto già fortemente provato da settimane di maltempo che avevano indebolito piante, strutture e terreni”.

Le raffiche di vento in queste ore “hanno superato i 130km/h provocando danni ingenti non solo nei centri abitati ma soprattutto nelle campagne, dove numerose aziende si sono ritrovate isolate a causa della caduta di alberi lungo le strade rurali e provinciali, rendendo difficili, se non impossibili, gli spostamenti e l’accesso alle strutture aziendali. Con conseguenze disastrose sulle produzioni e fatturati delle imprese”.

In questo scenario, Coldiretti Nuoro-Ogliastra è sul territorio per avviare la conta dei danni e monitorare una situazione in continua evoluzione: “l’organizzazione è in stretto contatto e in piena sinergia con le amministrazioni comunali delle aree colpite per valutare tutte le possibili strade di intervento – fa sapere il Presidente, Leonardo Salis – compresa l’eventuale richiesta dello stato di calamità naturale, oggi al vaglio delle istituzioni competenti”. In queste ore, spiega, “stiamo raccogliendo segnalazioni, verificando le criticità e garantendo la massima vicinanza alle imprese agricole e alle comunità coinvolte. Nessuno deve essere lasciato solo”.

