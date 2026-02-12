Maltempo Sardegna, sfiorati i 150 km/h a Escalaplano: raffiche record e scenario estremo tra valichi, crinali e coste esposte

La Sardegna sta attraversando una delle fasi di vento più intense di questa stagione, con raffiche che in alcune aree hanno raggiunto valori estremi e pienamente compatibili con una burrasca di livello tempestoso. I dati anemometrici più significativi arrivano dal settore sud-orientale: 148,1 km/h a Escalaplano (CA) e 139 km/h a Punta Sebera (CA), numeri che collocano l’episodio nella fascia delle raffiche “hurricane force” secondo la scala Beaufort, dove la soglia convenzionale per il vento di uragano si colloca intorno ai 119 km/h.

Perché il vento sta diventando così violento

Il motore di questa ondata di burrasca è un profondo minimo depressionario collegato alla circolazione più ampia del ciclone Nils, in transito tra Mediterraneo occidentale e Tirreno. La conseguenza diretta è un gradiente barico molto marcato sull’isola: quando la differenza di pressione aumenta su distanze relativamente brevi, il vento tende ad accelerare in modo deciso, trasformando un normale Maestrale/Ponente in un flusso molto teso e turbolento.

In queste condizioni, la Sardegna diventa un “laboratorio” perfetto per la dinamica del vento forte: la massa d’aria si incanala, si comprime e subisce accelerazioni improvvise.

Il ruolo dell’orografia: perché i picchi sono così localizzati

A rendere il quadro ancora più severo è l’orografia sarda, che amplifica i massimi proprio dove il vento “trova spazio” per aumentare la velocità: crinali, valichi, testate di valle e dorsali esposte. Zone come Gerrei e Sarrabus risultano particolarmente vulnerabili, perché il flusso viene forzato a superare i rilievi e tende a generare fenomeni di speed-up e canalizzazione, spiegando raffiche superiori ai 130–140 km/h anche quando le aree circostanti registrano valori inferiori.

Mareggiate e criticità lungo le coste

Il vento non è l’unico elemento critico: con Maestrale e Ponente di questa intensità, il mare diventa rapidamente molto agitato o grosso, con mareggiate capaci di colpire soprattutto i litorali occidentali e settentrionali, dove il fetch è più favorevole e l’onda può crescere in modo significativo.

In questi scenari, aumentano i rischi di:

erosione costiera

ingressioni marine

danni a moli , porti e infrastrutture esposte

, e problemi ai collegamenti marittimi

Impatti al suolo: perché è una fase ad alto rischio

Con raffiche oltre 120–130 km/h, la probabilità di criticità diventa concreta: caduta di rami e alberi, danni a coperture e strutture leggere, possibili interruzioni elettriche e forti difficoltà alla viabilità, soprattutto per mezzi alti o leggeri.

In giornate come questa, la differenza la fa la prudenza: evitare spostamenti non indispensabili nelle aree più esposte, non sostare vicino ad alberature e non avvicinarsi alle coste battute dalle onde resta la scelta più razionale, in attesa di un graduale ridimensionamento del gradiente barico nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.