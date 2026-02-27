Maltempo Sardegna: stato di calamità a Sassari, in arrivo contributi economici

La giunta comunale di Sassari ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito dei forti venti e delle intense e persistenti piogge che hanno colpito Sassari dal 12 al 17 febbraio e che hanno provocato gravi danni. In attesa che la giunta regionale definisca criteri e procedure per la concessione dei contributi, chi ha subito danni al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive dovrà predisporre adeguata documentazione fotografica e descrittiva comprovante il nesso di causalità tra l’evento calamitoso che ha colpito il territorio tra il 12 e il 17 febbraio e i danni subiti; eventuali pezze giustificative relativamente alle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali); eventuale copia della relazione di intervento redatta dagli organi di soccorso intervenuti.

La Protezione Civile comunale comunicherà alla cittadinanza con apposito avviso pubblico, in coerenza con le specifiche direttive regionali, modalità, criteri e termini di presentazione delle domande per la concessione dei contributi economici.