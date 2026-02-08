Maltempo senza fine su Spagna e Portogallo: l’Atlantico apre un nuovo “corridoio” di piogge e vento, e i fiumi atmosferici tornano a far paura

La Penisola Iberica entra in una nuova settimana ad alto rischio meteo, con una configurazione ormai ben riconoscibile: l’alta pressione resta defilata, mentre l’Atlantico continua a “spingere” verso Spagna e Portogallo una sequenza di impulsi perturbati, alimentati da un flusso umido e persistente da Ovest e Sud-Ovest. Il risultato è un quadro da manuale di instabilità reiterata, con piogge diffuse, rovesci localmente intensi, vento forte e un problema che diventa centrale giorno dopo giorno: la saturazione dei suoli, che trasforma anche precipitazioni non eccezionali in potenziali criticità idrauliche e franose.

Un Atlantico dominante: perché la “macchina” non si ferma

Dal punto di vista sinottico, l’Europa occidentale è ancora sotto l’influenza di una vasta circolazione depressionaria atlantica, collegata al ramo principale del getto polare. La Penisola Iberica si trova spesso nel settore ascendente della struttura, cioè in quella zona in cui convergono aria mite, umida e dinamicamente forzata: l’ambiente ideale per generare fronti attivi e precipitazioni persistenti.

In questo scenario, non è tanto il singolo ciclone a fare la differenza, quanto la continuità del flusso: un vero “nastro trasportatore” che, a intervalli regolari, rigenera nuove perturbazioni.

Il ruolo chiave dei “fiumi atmosferici”: tanta pioggia in poche ore

Il dettaglio più importante, e spesso sottovalutato nella comunicazione al pubblico, è che questa fase non è alimentata solo da fronti tradizionali, ma da fiumi atmosferici: corridoi stretti e lunghi di umidità, capaci di trasportare enormi quantità di vapore acqueo dalle basse latitudini verso l’Europa.

In meteorologia operativa, la loro intensità viene descritta tramite il parametro IVT (Integrated Vapor Transport), cioè il trasporto integrato di vapore lungo la colonna d’aria. Quando l’IVT sale su valori elevati e persiste per molte ore, la probabilità di precipitazioni importanti aumenta in modo netto, soprattutto su:

coste esposte

rilievi sopravvento

aree dove il flusso viene “spremuto” dall’orografia

È esattamente ciò che sta avvenendo tra Portogallo e Spagna meridionale: il flusso umido arriva dall’oceano, impatta sui rilievi e scarica pioggia con un’efficienza molto superiore rispetto a un normale passaggio frontale.

Spagna: attenzione a Sud e bacini fluviali già vulnerabili

In Spagna, la fase più delicata si concentrerà ancora una volta sul settore meridionale e centro-meridionale, con Andalusia, Estremadura e Castilla-La Mancha tra le aree più esposte.

Qui l’effetto combinato tra precipitazioni ripetute e orografia può amplificare gli accumuli, soprattutto lungo i sistemi montuosi come Sierra Morena e Sistema Centrale. In questo tipo di contesto, il rischio non è solo quello di piogge intense, ma di:

innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua

allagamenti urbani

criticità sulla viabilità secondaria

esondazioni localizzate in pianure e fondovalle

Particolare attenzione merita il bacino del Guadalquivir, dove ogni nuovo impulso perturbato può riattivare piene e disagi.

Portogallo: piogge quasi continue e suoli ormai al limite

Sul Portogallo, la situazione appare ancora più delicata perché il maltempo sta mostrando una caratteristica tipica dei pattern atlantici persistenti: mancano vere pause.

Le regioni occidentali e centrali (dal Minho alle Beiras, fino a Estremadura e Alentejo) restano esposte a precipitazioni frequenti e a tratti abbondanti. In un contesto di suoli saturi, falde alte e bacini già “carichi”, aumenta il rischio di:

piene improvvise su corsi minori

esondazioni localizzate

frane e smottamenti

erosione costiera in caso di mareggiate

Sotto osservazione i bacini del Tejo e del Sado, dove anche quantitativi moderati possono produrre risposte idrologiche significative.

Il parallelo con il “Pineapple Express”: la stessa logica, un altro oceano

Per rendere l’idea: ciò che accade ora sulla Penisola Iberica è, a scala europea, un meccanismo molto simile al celebre Pineapple Express del Pacifico. Cambia la sorgente (Atlantico invece che Hawaii), ma la dinamica è la stessa: un corridoio umido che alimenta precipitazioni abbondanti, spesso con impatti pesanti quando incontra suoli già fragili.

Cosa fare: monitoraggio e prudenza operativa

In queste situazioni, la differenza non la fa solo “quanta pioggia cade”, ma dove e per quanto tempo insiste. Per questo, nelle prossime giornate sarà essenziale seguire gli aggiornamenti ufficiali di AEMET e IPMA, con particolare attenzione alle allerte per:

piogge intense

vento

mare molto agitato

rischio idrogeologico

La settimana si annuncia ancora lunga e complessa: l’Atlantico non molla la presa, e la Penisola Iberica resta nel corridoio più vulnerabile tra risorsa idrica e rischio alluvionale.