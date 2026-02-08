Maltempo senza tregua, la Tempesta Marta infierisce sulla Spagna: provincia di Cadice in ginocchio | VIDEO

Il maltempo continua a flagellare la Spagna, provocando gravi disagi alla viabilità e mettendo in difficoltà diverse regioni del Paese. Nelle ultime ore la pioggia battente ha causato la chiusura di 106 strade, con la situazione più critica registrata in Andalusia. A queste si aggiungono ulteriori 55 arterie stradali interessate da neve e ghiaccio, con oltre una decina completamente impraticabili. Particolarmente complessa la situazione lungo la rete autostradale, dove le nevicate stanno creando notevoli problemi alla circolazione. Le precipitazioni intense hanno avuto un impatto devastante soprattutto in Andalusia, dove numerose strade principali sono state completamente chiuse a causa delle inondazioni. La provincia di Cadice risulta al momento la più colpita dall’ondata di maltempo.

La giornata odierna rappresenta una fase di transizione meteorologica tra il progressivo spostamento verso Nord/Est della tempesta Marta e l’arrivo di nuovi fronti perturbati provenienti da Ovest, attesi nei prossimi giorni. Secondo le previsioni dell’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (AEMET), le nuove perturbazioni porteranno ulteriori precipitazioni e raffiche di vento molto intense, aggravando la situazione nelle aree già colpite dagli allagamenti dei giorni scorsi.

Le piogge più abbondanti sono previste nello Stretto di Gibilterra, nel Mare di Alborán, sulle montagne dell’Andalusia – dove i fenomeni continueranno con carattere persistente – oltre che nelle Isole Baleari, nella Catalogna nordorientale e lungo la costa cantabrica.

Attese inoltre nevicate sulle catene montuose della parte centrale e settentrionale della Penisola Iberica, con accumuli significativi previsti tra i 900 e i 1.200 metri di quota. Possibili anche leggere gelate nelle aree montuose settentrionali e sudorientali del Paese.

A complicare ulteriormente il quadro meteorologico saranno i venti forti, con raffiche particolarmente intense attese sulle Isole Baleari, nello Stretto di Gibilterra, nel Mare di Alborán e su ampie zone del settore orientale della Penisola Iberica. Condizioni di vento forte sono previste anche lungo le coste della Galizia, del Mar Cantabrico e del Golfo di Cadice, mantenendo elevato il livello di allerta su gran parte del territorio nazionale.