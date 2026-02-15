Maltempo Sicilia, allerta esondazioni: sotto osservazione il fiume Imera, esonda il Belice | VIDEO

Scatta l’allerta per il pericolo di esondazioni dopo le forti piogge che hanno colpito il territorio nelle scorse ore. Il fiume Imera è costantemente controllato dai tecnici per il timore di possibili straripamenti, mentre la sala operativa della Protezione Civile regionale ha informato i primi cittadini delle aree coinvolte rispetto al rischio di allagamenti. Particolare prudenza è stata raccomandata anche nei centri di Caltavuturo e Campofelice di Roccella, dove l’attenzione resta alta a causa dell’innalzamento dei livelli idrici. “Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione – ha commentato sul suo profilo Facebook il sindaco Peppuccio Di Maggio – perché i livelli del corso d’acqua sono rilevanti. È importante adottare prudenza in prossimità degli argini”.

In tutta la Sicilia la giornata odierna è stata caratterizzata da condizioni meteo instabili, con rovesci e temporali diffusi in diverse zone dell’isola. Il quadro meteorologico, unito alle precipitazioni già registrate nei giorni precedenti, aumenta il rischio idrogeologico e rende indispensabile mantenere un livello di vigilanza elevato su tutto il territorio.

Esonda il Belice

Il Sindaco di Salaparuta (TP), Michele Saitta, comunica che nella giornata di oggi il Fiume Belice ha esondato in diversi punti del territorio comunale allagando dei campi. La piena del Fiume Belice è ora in transito tra Partanna (TP) e Selinunte (TP). Le continue piogge di queste settimane hanno contribuito inoltre a riempire i laghi e gli invasi dell’entroterra siciliano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.