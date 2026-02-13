Maltempo Sicilia: Caltanissetta sferzata dal forte vento, numerosi alberi abbattuti

Da ieri Caltanissetta è stata investita da forti raffiche di vento che hanno continuato a soffiare per tutta la notte, provocando la caduta di numerosi alberi in diverse zone della città. I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per rimuovere piante e rami pericolanti e mettere in sicurezza le aree colpite. In via Bissolati, un albero è caduto sul balcone di una palazzina, rendendo necessario l’utilizzo di un’autoscala per liberare la facciata e controllare eventuali danni strutturali. Un altro crollo si è verificato nel quartiere San Luca, dove un albero è precipitato sopra alcuni garage.

