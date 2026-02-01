Maltempo Sicilia, chiusa la SS113 “Settentrionale Sicula” a Sant’Agata di Militello

Per verifiche su un muro di contenimento, è temporaneamente chiusa la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 124,000 all’altezza di Sant’Agata di Militello (Messina). La riapertura del tratto stradale sarà disposta non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di agibilità e sicurezza per il traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e la regolazione della viabilità.

