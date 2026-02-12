Maltempo Sicilia, chiuso un tratto della SS113 a Gioiosa Marea nel Messinese

A causa del forte vento delle ultime ore nel territorio messinese, sono state chiuse precauzionalmente le gallerie Calavà I e Calavà II, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, fra i km 83,700 e 85,800, a Gioiosa Marea. Lo rende noto l’Anas. La viabilità alternativa prevede l’utilizzo della strada provinciale 133 e dell’autostrada A20.

