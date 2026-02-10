Maltempo Sicilia, danni alle saline di Trapani e Marsala: allarme Sosalt

Mareggiate persistenti e livelli del mare mai registrati prima stanno causando gravi danni alle saline lungo la costa tra Trapani e Marsala. A lanciare l’allarme è Sosalt Spa, società leader nella produzione di sale marino in Sicilia, che ha inviato una nota alla Prefettura di Trapani, ai Comuni interessati, alla Regione Siciliana e alla Capitaneria di Porto chiedendo interventi urgenti. Secondo Sosalt, il mare ha raggiunto dal 30 gennaio livelli record fino a 1,5 metri, sommergendo strutture storiche che fino ad oggi non avevano mai affrontato maree così alte e prolungate. Le arginature delle saline, alte circa un metro, si sono rivelate insufficienti a contenere l’acqua.

Le strutture più colpite sono quelle a diretto contatto con la costa. A Trapani risultano gravemente danneggiate le arginature della salina Zavorra, nel tratto tra l’Ospizio Marino e la foce del torrente Lenzi-Baiata, mentre allagamenti e cedimenti si registrano anche nelle saline Galia e Paceco. A Paceco i danni interessano le saline Calcara, Morana e Chiusa. A Marsala le saline più colpite sono Ettore, Infersa, San Vincenzo sull’Isola Lunga e Curto-Altavilla. Danni sono segnalati anche a Misiliscemi, già compromessa dalle esondazioni del 2022.

“L’innalzamento prolungato del mare ha diluito le salamoie conservate per la produzione primaverile, compromettendo di fatto la stagione del sale 2026”, avverte Sosalt. L’azienda, insieme alle società Ettore e Infersa, ha annunciato un piano urgente di interventi, ma l’entità dei danni supera le risorse disponibili. Il comparto saliniero della provincia produce ogni anno tra 130mila e 150mila tonnellate di sale. Oltre alla preoccupazione economica, Sosalt evidenzia anche il rischio per l’ecosistema: le saline sono tutelate da vincoli ambientali e riconoscimenti turistico-naturalistici, e sono oggi candidate a Riserva della Biosfera Mab-Unesco. “È fondamentale intervenire subito per salvaguardare non solo l’attività produttiva, ma anche un patrimonio unico per la Sicilia occidentale”, conclude Sosalt.

