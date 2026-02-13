Maltempo Sicilia, danni per il vento a Marsala e nel Trapanese | FOTO

Il maltempo e il forte vento che soffia a Marsala hanno provocato danni in varie zone della città. Nel quartiere Amabilina un palo dell’illuminazione è caduto a causa del forte vento. Lungo via Salemi si è staccato l’impianto semaforico, già ripristinato. Nella tarda serata di ieri, c’è stato un intervento per mettere in sicurezza con l’ausilio dei Vigili del Fuoco la Torre Faro di via Dante Alighieri, danneggiata dal vento. Danni anche lungo le coste e i litorali, sia nella zona nord che nella zona sud della città. È in corso un monitoraggio anche per l’area portuale, dove il ciclone Harry aveva causato i primi danni. Nella zona dello Stagnone di Marsala, le forti mareggiare hanno spinto l’acqua fino alla strada, lasciando detriti lungo la carreggiata e creando forti disagi per la circolazione.

“Dalle prime ore di questa mattina è in corso la ricognizione dei danni provocati dal forte vento che continua ad interessare anche Marsala. In diversi punti si è già intervenuti. Ribadiamo l’invito alla cittadinanza a muoversi con prudenza e prestare attenzione ai bollettini meteo”, dichiara in una nota il sindaco Massimo Grillo.

