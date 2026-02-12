Maltempo Sicilia, enorme masso blocca la statale 185 a Novara di Sicilia

Disagi a Novara di Sicilia, nel Messinese, dove a causa di un grosso masso caduto sulla carreggiata è stato necessario chiudere temporaneamente, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 185 ‘Di Sella Mandrazzi’, al chilometro 24,400. Il distacco di materiale si è verificato da un costone roccioso attiguo alla tratta stradale. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuto il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per avviare le prime operazioni di messa in sicurezza, propedeutiche alla rimozione del masso e alla riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento la circolazione è indirizzata su percorsi alternativi indicati in loco.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione dopo l’avviso diramato ieri dalla Protezione Civile regionale che prevede proprio nell’area del Messinese l’allerta arancione con vento forte, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) per monitorare e coordinare tutte le attività necessarie a fronteggiare possibili emergenze. Una misura che si aggiunge alla chiusura, prevista con un’ordinanza firmata ieri pomeriggio, di ville comunali e cimiteri per motivi di sicurezza.

