Maltempo Sicilia, forte vento a Palermo: alberi, pali e cartelloni caduti, distrutto un distributore di carburante | FOTO

Sono oltre 70 gli interventi realizzati dai Vigili del Fuoco per il forte vento che ha sferzato Palermo e provincia. A causa del maltempo è crollata la copertura in calcestruzzo del villaggio dei pescatori ad Aspra. Non ci sono stati feriti, ma la struttura è inagibile. Un grosso albero è finito su un distributore di carburante in via Porta Palermo, a Borgetto. A Palermo, un palo dell’illuminazione in via Teocrito, nel quartiere Zisa, è finito su un’auto parcheggiata, che è stata danneggiata. Sono caduti diversi alberi in diverse zone della città e anche cartelloni pubblicitari e cornicioni pericolanti sono finiti sui marciapiedi.

Nella zona industriale di Brancaccio, il forte vento sta alimentando un incendio che sta distruggendo alcuni capannoni. Le strutture dovrebbero essere abbandonate, ma sono in corso le verifiche dei pompieri.

