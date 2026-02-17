Maltempo Sicilia, forte vento e mareggiate alle Eolie: nuovi danni a Ginostra, disagi nei collegamenti

Il forte vento da nord-ovest che soffia sulla Sicilia occidentale sta provocando disagi nei collegamenti con le isole minori. Sospese le corse del mattino degli aliscafi che collegano Trapani con l’arcipelago delle Egadi e Palermo con Ustica. Cancellata per cattive condizioni meteo la partenza della motonave Antonello da Messina da Levanzo verso Trapani delle 11:05. Sospesi anche i collegamenti veloci tra Milazzo e le Eolie, nel Messinese. Non partiranno neanche il traghetto Nerea dal porto di Panarea verso Milazzo, né il Bridge da Vulcano con analoga destinazione.

Annullata anche la partenza della Pietro Novelli dal porto di Napoli verso Milazzo, prevista per le 20 di questa sera. Non partirà neanche il traghetto Delta previsto per le 14:30 da Salerno in direzione Messina. Ferma all’ancora anche la nave-traghetto Sansovino che collega Lampedusa, la più grande delle Pelagie, a Porto Empedocle, nell’Agrigentino.

Mareggiata alle Eolie: nuovi danni a Ginostra

Alle Eolie, la violenta mareggiata in corso sta causando ulteriori danni all’approdo aliscafi della frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli. I marosi hanno scardinato, trascinando in mare, altri pezzi del grigliato, così come accaduto la scorsa settimana: situazione che ha già portato all’interdizione dello scalo ai mezzi veloci.

Colpita pesantemente anche la frazione liparese di Acquacalda con il mare che sta invadendo il lungomare, spingendosi sin dentro le abitazioni limitrofe. Il forte vento e una violenta grandinata, poco prima dell’alba, hanno causato danni alle colture nelle zone più alte dell’arcipelago.

