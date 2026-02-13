Maltempo Sicilia, forti raffiche di vento e mareggiate a Messina: potenziato il COC

Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto l’integrazione delle funzioni di supporto del Centro operativo comunale (COC) per far fronte alle criticità legate all’ondata di maltempo che ha colpito la città. “Abbiamo deciso di potenziare immediatamente il COC per assicurare la massima protezione della città. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità e ogni intervento sarà coordinato con le strutture comunali, la Protezione civile e le associazioni di volontariato locali. Monitoreremo costantemente tutte le criticità, intervenendo tempestivamente per prevenire danni e fornire assistenza a chi ne ha bisogno, chiedendo anche la collaborazione attiva dei cittadini per segnalare situazioni di pericolo”, ha spiegato il sindaco.

“Il COC è pienamente attivo e coordinato – ha aggiunto l’assessore comunale alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli – Stiamo gestendo in tempo reale le segnalazioni dei cittadini e coordinando le squadre comunali per intervenire sui danni causati dal vento. L’obiettivo è assicurare una risposta immediata ed efficace alle emergenze generate dal maltempo”.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti.

