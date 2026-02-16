Maltempo Sicilia, frana sulla Statale 116 nel Messinese: massi sulla carreggiata

Temporaneo senso unico alternato, regolato da movieri, su un tratto della strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando. A causa del maltempo che si è registrato nei giorni scorsi nel Messinese, infatti, si è verificata una frana al chilometro 35,860 della statale a Ucria, in provincia di Messina. “Il materiale è stato in parte trattenuto dalla rete paramassi, mentre una quota è finita in carreggiata occupando una corsia“, spiegano da Anas.

