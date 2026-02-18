Maltempo Sicilia, frane e allagamenti a Messina: problemi alla viabilità

Frane e allagamenti per il maltempo delle scorse ore stanno creando disagi ai cittadini e alla viabilità a Messina. Una frana lungo la provinciale 45 nei pressi delle Masse ha provocato il crollo del manto stradale. Si tratta della stessa strada già danneggiata dal maltempo a inizio gennaio e sulla quale la Città metropolitana aveva avviato lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Chiusa per alcune ore la statale 113 al km 19,700, all’altezza di Acqualadrone. La strada è stata poi riaperta dal personale dell’Anas.

Infine, circa 60 i nuclei familiari del “Residence Parco a mare“, a Casabianca, stanno vivendo una situazione difficile. A denunciarlo è stato il vicepresidente della sesta municipalità Giovanni Donato, che ha chiesto un intervento di messa in sicurezza urgente: “gli eventi meteomarini degli ultimi mesi hanno determinato un sensibile arretramento della linea di costa, con conseguente rischio per le abitazioni, le infrastrutture e l’incolumità dei residenti, che vivono ormai con il mare a ridosso delle proprie case“.

