Maltempo Sicilia, il fiume Akragas supera il limite di guardia ad Agrigento: “massima prudenza”

Il livello del fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a causa delle intense precipitazioni in corso. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dagli uffici comunali. Lo rende noto il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sottolineando che “al momento non si registrano criticità gravi, ma l’evoluzione delle condizioni meteo richiede la massima prudenza e collaborazione da parte di tutti“. Il sindaco invita la cittadinanza a: evitare di sostare o transitare nelle aree prossime agli argini del fiume; non utilizzare sottopassi o strade che dovessero risultare allagate; limitare gli spostamenti allo stretto necessario; mettere in sicurezza veicoli e beni collocati in zone a rischio; seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune.

