Maltempo Sicilia, integrato il bando ristori. Schifani: “accesso anche alle imprese di Niscemi”

Anche le imprese di Niscemi potranno accedere all’avviso della Regione Siciliana per i contributi straordinari per i danni causati dal ciclone Harry. Su indicazione del Presidente Renato Schifani, Commissario delegato all’emergenza, il Dipartimento delle Attività produttive ha integrato l’avviso pubblico, gestito con Irfis, includendo le aziende operanti nel centro colpito dalla frana. Il Comune nisseno, guidato dal sindaco Massimo Conti, soggetto attuatore degli interventi, a oggi ha censito oltre quaranta realtà produttive danneggiate. “Abbiamo garantito anche alle imprese di Niscemi che hanno subito danni importanti o hanno dovuto interrompere l’attività – sottolinea Schifani – l’accesso al bando per i ristori. Velocizziamo così le procedure e veniamo incontro nell’immediato agli operatori economici, nell’ottica della semplificazione e senza dover ricorrere a un nuovo provvedimento“.

L’avviso della Regione era già stato modificato nei giorni scorsi rendendo più semplice la documentazione da presentare, chiarendo il principio della cumulabilità dei contributi e specificando la finestra temporale in cui caricare le domande sulla piattaforma informatica: dalle 12 del 17 febbraio sino alle 12 del 27 febbraio 2026. A tal fine mercoledì 18 febbraio, il direttore generale di Irfis, Giulio Guagliano, e alcuni funzionari dell’istituto finanziario della Regione saranno a Niscemi per aiutare i rappresentanti delle imprese a finalizzare la richiesta di contributo straordinario, fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, e caricarla sul portale informatico.