Maltempo Sicilia, mareggiata alle Eolie: colpo fatale all’approdo degli aliscafi a Ginostra

I marosi che si sono abbattuti ieri sull’unica struttura portuale del piccolo borgo di Ginostra, sull’isola di Stromboli, che ha anche funzioni di protezione civile, hanno ulteriormente reso inagibile il punto di approdo dei mezzi veloci. Il grigliato, “sopravvissuto” alla mareggiata dello scorso 13 febbraio, è stato infatti scardinato e trascinato in mare. Una situazione che costringe i residenti ad una forte limitazione della mobilità: l’impossibilità di poter usufruire dei collegamenti veloci che, in condizioni normali, raggiungono il borgo più volte al giorno, non consente gli spostamenti giornalieri necessari agli abitanti per vari motivi, compresi quelli sanitari. L’auspicio è che si possa mettere mano al ripristino dell’approdo, nel più breve tempo possibile, superando quelli che sono i tempi della burocrazia.

Anche perché – come sottolineano gli abitanti – la struttura rappresenta l’unico “punto di fuga” in caso di eruzione violenta dello Stromboli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.