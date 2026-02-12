Maltempo Sicilia, nuova voragine sul lungomare di Catania: stop alla circolazione

Chiude nuovamente il lungomare di Catania, dove all’altezza della Tavernetta una nuova voragine – dopo i danni causati dal ciclone Harry a gennaio – ha reso necessario un nuovo divieto di circolazione sul tratto di strada che si affaccia sulla scogliera. Le auto saranno deviate lungo via Del Rotolo. A darne notizia è stato sui social il sindaco Enrico Trantino che ha anche raccomandato “prudenza” in vista dell’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento di Protezione Civile regionale fino a stasera per forti venti e temporali. “Ai cittadini raccomandiamo di non avventurarsi sul lungomare e di cercare percorsi alternativi per accedere nella zona Sud della città”. Per domani è, invece, prevista allerta gialla.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.